Il sesso senza consenso è considerato stupro | la nuova legge approvata in Spagna

In Spagna è stata approvato un disegno di legge denominato "ley del solo sí es sí" ("legge del solo sì è sì") che porta a definire quando si può parlare di stupro. Ogni tipo di atto sessuale in cui entrambe le persone non hanno dato il consenso può essere definito tale. Il via libera definitivo è arrivato con 205 voti favorevoli, 141 contrari e 3 astensioni e porta così a eliminare ogni possibile distinzione tra abuso sessuale (più lieve) e aggressione sessuale (più grave). "C'è consenso solo quando è stato liberamente espresso con atti che, date le circostanze del caso, esprimono chiaramente la volontà della persona interessata" – si legge nel testo.

