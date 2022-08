Il ribaltone dell’agenda Draghi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 27 agosto 2022) Doveva essere il collante della coalizione anti sovranista. Doveva essere l’arma segreta del fronte anti populista. Doveva essere l’equivalente di un asso nella manica da utilizzare per sbaragliare gli avversari nazionalisti. E invece più passa il tempo, più la campagna elettorale si fa strada, più le posizioni dei partiti prendono forma e più risulta evidente che la famosa o famigerata agendasta producendo, nelle mani dei suoi utilizzatori finali, l’effetto opposto rispetto a quello che avevano immaginato. Doveva unire, l’agenda, doveva contribuire a mettere in luce tutte le debolezze degli avversari, doveva aiutare a mostrare tutte le loro fragilità, e invece, almeno finora, l’agendaha diviso coloro che la volevano utilizzare come strumento chiave della propria campagna elettorale e ha spinto coloro che ...