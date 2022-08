Il presidente degli storici americani sbaglia Contro il presentismo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 27 agosto 2022) Per chi l’avesse scordato, Buio a mezzogiorno racconta il dramma di Rubashov, bolscevico della prima ora, che vede la rivoluzione tradita, è messo sotto processo e finisce per confessare colpe non ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti