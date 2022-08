Il piano segreto di William contro Carlo: complice anche Kate Middleton (Di sabato 27 agosto 2022) Non c’è pace per William, dato che il Principe insieme alla moglie sono stati costretti a prendere una nuova decisione definita “sciagurata”. Tutto per loro sta cambiare irrimediabilmente. È da tutta la vita che il Principe William si prepara ad assumere il ruolo di Re, ma la Regina Elisabetta è stata comunque categorica: il figlio Carlo avrà la corona dopo di lei e Camilla Parker Bowles sarà Regina consorte, prima di Kate Middleton. Eppure vi sono ancora alcuni aspetti poco chiari agli inglesi… come la decisione della sovrana di volere più vicini i Duchi di Cambridge insieme ai loro figli. Sia William che Kate hanno subito acconsentito alla richiesta della Regina e in un batter d’occhio si sono trasferiti a Londra in una casa più piccola, senza poter ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 27 agosto 2022) Non c’è pace per, dato che il Principe insieme alla moglie sono stati costretti a prendere una nuova decisione definita “sciagurata”. Tutto per loro sta cambiare irrimediabilmente. È da tutta la vita che il Principesi prepara ad assumere il ruolo di Re, ma la Regina Elisabetta è stata comunque categorica: il figlioavrà la corona dopo di lei e Camilla Parker Bowles sarà Regina consorte, prima di. Eppure vi sono ancora alcuni aspetti poco chiari agli inglesi… come la decisione della sovrana di volere più vicini i Duchi di Cambridge insieme ai loro figli. Siachehanno subito acconsentito alla richiesta della Regina e in un batter d’occhio si sono trasferiti a Londra in una casa più piccola, senza poter ...

