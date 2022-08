Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Adelaide di Sant’Erasmo pronta a distruggere ogni cosa (Di sabato 27 agosto 2022) È ufficialmente cominciato il contro alla rovescia per la messa in onda de Il Paradiso delle Signore e, a quanto pare, Adelaide di Sant’Erasmo è pronta a distruggere ogni cosa… persino Vittorio. Ricordiamo che il finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ha visto Adelaide di Sant’Erasmo messa da parte da Umberto Guarnieri, il quale ha lasciato la sua storica amante per seguire il sogno d’amore con Flora Gentile figlia di Achille Gervasi, nonché defunto marito della contessa. Durante l’incontro conclusivo per la cessione delle quote da parte di Dante Romagnoli, ecco che la contessa trova il modo di ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 27 agosto 2022) È ufficialmente cominciato il contro alla rovescia per la messa in onda de Ile, a quanto pare,di… persino Vittorio. Ricordiamo che il finale della sesta stagione de Ilha vistodimessa da parte da Umberto Guarnieri, il quale ha lasciato la sua storica amante per seguire il sogno d’amore con Flora Gentile figlia di Achille Gervasi, nonché defunto marito della contessa. Durante l’incontro conclusivo per la cessionequote da parte di Dante Romagnoli, ecco che la contessa trova il modo di ...

