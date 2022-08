Il Papa ha creato 20 nuovi cardinali (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - Con la creazione nel Concistoro di oggi, l'ottavo del pontificato di Francesco, di venti nuovi cardinali, si conferma ancora una volta la volontà del Papa di prediligere le periferie del mondo senza tener conto di quelle sedi che un tempo venivano considerate tradizionalmente "cardinalizie". Si rafforza quindi ulteriormente la rappresentanza del 'global south' nel collegio elettorale della Chiesa cattolica. Il Collegio cardinalizio risulta da oggi costituito da 226 cardinali, di cui 132 elettori e 94 non elettori. Nell'omelia Francesco, rivolgendosi alle nuove porpore, mette in guardia dai rischi di una nuova Guerra Fredda. Alla celebrazione in prima fila anche il cardinale Angelo Becciu, invitato e reintegrato nelle sue funzioni dallo stesso Pontefice. Becciu è tra i 10 ... Leggi su agi (Di sabato 27 agosto 2022) AGI - Con la creazione nel Concistoro di oggi, l'ottavo del pontificato di Francesco, di venti, si conferma ancora una volta la volontà deldi prediligere le periferie del mondo senza tener conto di quelle sedi che un tempo venivano considerate tradizionalmente "zie". Si rafforza quindi ulteriormente la rappresentanza del 'global south' nel collegio elettorale della Chiesa cattolica. Il Collegiozio risulta da oggi costituito da 226, di cui 132 elettori e 94 non elettori. Nell'omelia Francesco, rivolgendosi alle nuove porpore, mette in guardia dai rischi di una nuova Guerra Fredda. Alla celebrazione in prima fila anche il cardinale Angelo Becciu, invitato e reintegrato nelle sue funzioni dallo stesso Pontefice. Becciu è tra i 10 ...

