Il Papa crea altri 20 cardinali | chi sono i nuovi porporati

(Di sabato 27 agosto 2022) Città del Vaticano – Con un nuovo Concistoro,Francescoventi i(erano ventuno ma poi uno di loro, mons. Lucas Van Looy ha rinunciato in anticipo alla porpora per polemiche legate al suo mancato ruolo nella gestione della pedofilia) tra i quali sedici elettori. Gli italianicinque, tra cui solo due under 80: mons. Oscar Cantoni, vescovo di Como, e mons. Giorgio Marengo, prefetto apostolico di Ulan Bator (Mongolia). Quest’ultimo con i suoi 48 anni compiuti all’inizio dell’estate, è il più giovane porporato del mondo. Gli over 80invece il vescovo emerito di Cagliari Arrigo Miglio, l’ex rettore della Gregoriana padre Gianfranco Ghirlanda, e mons. Fortunato Frezza, canonico di San Pietro. Di seguito l’elenco completo deiPrincipi ...

oss_romano : #27agosto #PapaFrancesco presiede nella basilica Vaticana, il Concistoro ordinario pubblico per la creazione di ven… - grandespesa : RT @vaticannews_it: #Concistoro Il #Papa crea 20 nuovi cardinali. Rappresentate anche 3 famiglie religiose e 4 nuovi Paesi: Mongolia, Parag… - GermanoDottori : RT @vaticannews_it: #Concistoro Il #Papa crea 20 nuovi cardinali. Rappresentate anche 3 famiglie religiose e 4 nuovi Paesi: Mongolia, Parag… - MarioIAguilar : RT @vaticannews_it: #Concistoro Il #Papa crea 20 nuovi cardinali. Rappresentate anche 3 famiglie religiose e 4 nuovi Paesi: Mongolia, Parag… - SlovakiaHolySee : RT @vaticannews_it: #Concistoro Il #Papa crea 20 nuovi cardinali. Rappresentate anche 3 famiglie religiose e 4 nuovi Paesi: Mongolia, Parag… -

La Provincia di Sondrio

Francesco presiede nella basilica Vaticana, alle 16 di oggi, sabato 27 agosto, il Concistoro ordinario pubblico per la creazione di venti nuovi cardinali e per il voto sulle cause di ...I porporati nuovi e anziani del globo si ritrovano oggi sabato 27 agosto a Roma per l'ottavo Concistoro diFrancesco che20 nuovi cardinali, dei quali 16 con meno di ottant'anni, quindi ... Oggi il Papa crea cardinale il vescovo Cantoni - Cronaca, Fino Mornasco Non ci sarà un incontro tra Papa Francesco e il Patriarca di Mosca Kirill in Kazakhstan, dove il Papa si recherà dal 13 al 15 settembre per partecipare all’Incontro Mondiale dei Leader Religiosi di Nu ...Questi i nomi dei nuovi cardinali che stanno per essere creati e che riceveranno dal Papa l’imposizione della berretta, la consegna dell’anello e l’assegnazione del Titolo o Diaconia: mons. Arthur ...