Il Liverpool annienta il Bournemouth 9-0 Il City vince in rimonta sul Crystal Palace | tripletta di Haaland 

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 27 agosto 2022) Un pomeriggio in cui succede di tutto, in Premier League. Dopo la vittoria del Manchester United sul Southampton, si registrano i successi di Chelsea,, Brighton e Everton nelle partite pomeridiane. Il Chelsea ha rischiato grosso, ma è riuscito a portare a casa i tre punti contro il Leicester. La partita è finita 2-1 (doppietta di Sterling e gol di Gallagher per il Chelsea e rete di Harvey Barnes per il Leicester. Ilpasseggia allegramente sul: ad Anfield finisce 9-0. Per i Reds segnano Luis Fernando Diaz (doppietta), Harvey Elliott, Alexander-Arnold, Firmino (doppietta anche per lui), van Dijk e Carvalho, e si conta anche un autogol di Chris Mepham. Ilha iniziato sotto di 2 reti a zero contro il, ma poi si è ...