Il gas sfonda tutti i record e Mosca ora lo brucia L' Ue | Riunione urgente

LaVeritaWeb : Il metano sfonda 300 euro/MWh. Da noi imprese e famiglie hanno già ridotto i consumi, ma senza il flusso russo sara… - NicolaPorro : ?? Ultima ora, il #gas sfonda quota 315 euro. L'avvertimento #Nato: 'Pagheremo le sanzioni'. E intanto l'economia de… - petergomezblog : Emergenza bollette, il prezzo del gas sfonda quota 280 euro al megawattora: il 1000% in più rispetto a un anno fa… - BallettiRoberto : RT @LaVeritaWeb: Il metano sfonda 300 euro/MWh. Da noi imprese e famiglie hanno già ridotto i consumi, ma senza il flusso russo saranno gua… - AncoraFischia : Il prezzo del #gas sfonda ogni record: migliaia di #aziende a rischio chiusura -

Il prezzo delun nuovo tetto e tocca un nuovo record: tocca il picco di 324 euro megawattora e poi chiude a 321 euro, un livello altissimo, da allarme rosso. Più che le forniture a preoccupare è ora la ...Si impenna il prezzo delin Europa eil muro dei 300 euro al Megawattora (MWh). È così che i prezzi dei carburanti tornano a oscillare, facendo registrare aumenti: in particolare quello del diesel che supera la ...La Russia brucia grandi quantità di gas naturale. Secondo quanto riportato dalla Bbc, un impianto situato al confine con la Finlandia manda in fumo metano per un valore stimato di 10 milioni di euro a ...Rincaro di gas ed energie, blocco dei crediti del Superbonus edilizio . Sullo sfondo il rischio di speculazioni internazionali e l'incertezza del ...