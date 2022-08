Il Gallo pronto a cantare per la Roma: ecco quando Belotti svolgerà le visite mediche (Di sabato 27 agosto 2022) Andrea Belotti è pronto a rafforzare l'attacco della Roma, con la società che ha regalato a José Mourinho il primo dei due colpi chiesti dopo la sfida con la Cremonese. Il centravanti, che ha scelto di non rinnovare il contratto con il Torino e andare a scadenza, domani - al momento è in vacanza in Cilento - svolgerà le visite mediche prima di firmare l'accordo da svincolato e mettersi subito a disposizione del suo nuovo allenatore. A sbloccare l'arrivo del Gallo è stata la definizione dell'intesa con la Cremonese per la cessione di Felix, giocatore su cui i lombardi sono in pressing da due mesi: il primo faccia a faccia tra Tiago Pinto e Simone Giacchetta, direttore sportivo dei neopromossi, risale allo scorso 23 giugno a Milano, alla presenza dell'intermediario ... Leggi su iltempo (Di sabato 27 agosto 2022) Andreaa rafforzare l'attacco della, con la società che ha regalato a José Mourinho il primo dei due colpi chiesti dopo la sfida con la Cremonese. Il centravanti, che ha scelto di non rinnovare il contratto con il Torino e andare a scadenza, domani - al momento è in vacanza in Cilento -leprima di firmare l'accordo da svincolato e mettersi subito a disposizione del suo nuovo allenatore. A sbloccare l'arrivo delè stata la definizione dell'intesa con la Cremonese per la cessione di Felix, giocatore su cui i lombardi sono in pressing da due mesi: il primo faccia a faccia tra Tiago Pinto e Simone Giacchetta, direttore sportivo dei neopromossi, risale allo scorso 23 giugno a Milano, alla presenza dell'intermediario ...

