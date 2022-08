Il fallimento di Enrico Letta, il segretario avulso dalla vita reale (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago – Enrico Letta lo sa, manca meno di un mese alla scadenza elettorale del 25 settembre, giorno in cui conosceremo i volti del nuovo Parlamento italiano e, di conseguenza, quelli del nuovo governo. Coalizioni e liste elettorali sono ormai definite e già state presentate, lasciando il diritto a stampa e cittadini di valutarne e (comprensibilmente) criticarne l’esiguo valore politico in molti casi esplicitato in esse. Lo sa, ma continua inesorabilmente sulla linea avulsa dalla realtà. Letta arranca Tuttavia, come doveroso in questi casi, riterremmo opportuno attendere l’esito della consultazione elettorale prima di giudicare ed osservare gli eventuali successi e fallimenti delle singole forze politiche, dato che le previsioni della vigilia potrebbero essere smentite dalla volontà ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago –lo sa, manca meno di un mese alla scadenza elettorale del 25 settembre, giorno in cui conosceremo i volti del nuovo Parlamento italiano e, di conseguenza, quelli del nuovo governo. Coalizioni e liste elettorali sono ormai definite e già state presentate, lasciando il diritto a stampa e cittadini di valutarne e (comprensibilmente) criticarne l’esiguo valore politico in molti casi esplicitato in esse. Lo sa, ma continua inesorabilmente sulla linea avulsarealtà.arranca Tuttavia, come doveroso in questi casi, riterremmo opportuno attendere l’esito della consultazione elettorale prima di giudicare ed osservare gli eventuali successi e fallimenti delle singole forze politiche, dato che le previsioni della vigilia potrebbero essere smentitevolontà ...

