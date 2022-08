napolista : Il Daily Mail: l’#Ajax fa il prezzo per #Antony, vuole 100 milioni. Lo United sonda le alternative Secondo il gior… - maxino1310 : Daily Mail: il sacerdote britannico si è lamentato degli ingrati rifugiati ucraini 27.08.2022 10:53 Pravda Il vica… - smashsmash1984 : @Dashamayer14 @casa_casala Fonte, nessuna. Vai a nasconderti figura demmerda ambulante. Il povero minus mi sta racc… - lu_cia94 : @laviniaorefici Insomma, come quelle che scrive lei. Vedo che ho toccato un tasto dolente ?? Torni a fare 'giornalis… - napolista : #Ronaldo vuole comprare una clubhouse di golf solo per demolirla: gli rovina il panorama dalla nuova casa Sul Dail… -

IlNapolista

Come se non bastasse ilaveva definito poi il locale un McDonald's per ricchi. Salt Bae con Al Pacino Incassi record a Londra In effetti alcuni critici qualificati e quelli da tastiera ..."Quello che voglio è giustizia, voglio che medici e infermieri vengano cambiati, così non accadrà mai più una cosa simile" dichiara la madre della piccola, come riportato da il. Tutto il ... Il Daily Mail: l'Ajax fa il prezzo per Antony, vuole 100 milioni. Lo United sonda le alternative - ilNapolista Ajax are reportedly demanding that Manchester United pay £84.8million for Brazilian attacker Antony, with the clubs remaining in talks over a transfer.Stacie Bastable, 33, was left with a broken neck and is still suffering from post traumatic stress disorder after the 'appalling' attack by Reece Cooper in April last year.