Il coraggio di dire: per la Bbc il mito della neutralità è controproducente (Di sabato 27 agosto 2022) Il discorso della star televisiva Emily Maitlis contro la Bbc non è solamente lo sfogo di un’ex delusa dall’azienda che ha appena lasciato. Le parole della presentatrice al Festiva... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 27 agosto 2022) Il discorsostar televisiva Emily Maitlis contro la Bbc non è solamente lo sfogo di un’ex delusa dall’azienda che ha appena lasciato. Le parolepresentatrice al Festiva... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

TousSurLesJeans : RT @amiri_jeans_: il non riuscire a dormire mi ha portato a scrivere nelle note del telefono roba che nn avrò mai il coraggio di dire a una… - amiri_jeans_ : il non riuscire a dormire mi ha portato a scrivere nelle note del telefono roba che nn avrò mai il coraggio di dire… - MarinaGiannini5 : RT @roby68fuma: @SkyTG24 CON TUTTO QUELLO CHE STA VENENDO ALLA LUCE SUI VACINI HANNO ANCORA IL CORAGGIO E LA FACCIA DI MERDA DI DIRE CHE BI… - MaxMastronardo : Per me una squadra come l'#inter deve saper fare tutto anche costruire dal basso, ma secondo me ormai con #Inzaghi… - Mir_Tillo : Se Inzaghi ha fatto un lavorone nelle precedenti due partite, qua bisogna dire che ha scazzato approccio e scelte p… -