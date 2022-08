Il cavillo che può stravolgere il Gp del Belgio: occhio al dettaglio sulla Ferrari | La griglia (Di sabato 27 agosto 2022) Carlos Sainz partirà in pole position in Belgio. Nonostante il secondo tempo, lo spagnolo della Ferrari ha automaticamente guadagnato la prima piazza per via della penalità inflitta a Max Verstappen, che in Q3 è stato il più veloce in 1'44''581. Tutto lascia presagire un'altra super rimonta da parte dell'olandese della Red Bull, mentre il compagno di scuderia Sergio Perez partirà secondo. Per via delle penalità la griglia di partenza è piuttosto diversa rispetto a quella del Q3: in seconda fila ci saranno Fernando Alonso e Lewis Hamilton, seguiti da George Russell e Aleander Albon, bravissimo ad arrivare fino all'ultimo step delle qualifiche e a mettere la sua Williams in nona posizione, poi diventata sesta. Oltre a Verstappen e Charles Leclerc, partiranno dal fondo anche Esteban Ocon e Lando Norris. Si prospetta quindi una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Carlos Sainz partirà in pole position in. Nonostante il secondo tempo, lo spagnolo dellaha automaticamente guadagnato la prima piazza per via della penalità inflitta a Max Verstappen, che in Q3 è stato il più veloce in 1'44''581. Tutto lascia presagire un'altra super rimonta da parte dell'olandese della Red Bull, mentre il compagno di scuderia Sergio Perez partirà secondo. Per via delle penalità ladi partenza è piuttosto diversa rispetto a quella del Q3: in seconda fila ci saranno Fernando Alonso e Lewis Hamilton, seguiti da George Russell e Aleander Albon, bravissimo ad arrivare fino all'ultimo step delle qualifiche e a mettere la sua Williams in nona posizione, poi diventata sesta. Oltre a Verstappen e Charles Leclerc, partiranno dal fondo anche Esteban Ocon e Lando Norris. Si prospetta quindi una ...

MarianoFroldi : @spartacus_19 @giroveloce @Saetta_McQueen dovremmo fare un altro tipo di ragionamento... supponiamo che fossero sta… - AnnaMonteforte : RT @buzguz72: @itsmeback_ Purtroppo stiamo comprando ancora il gas a 2$, ma Eni lo rivende a 80$, per un cavillo che hanno inserito in boll… - robyw64 : RT @buzguz72: @itsmeback_ Purtroppo stiamo comprando ancora il gas a 2$, ma Eni lo rivende a 80$, per un cavillo che hanno inserito in boll… - _CuiProdest : RT @buzguz72: @itsmeback_ Purtroppo stiamo comprando ancora il gas a 2$, ma Eni lo rivende a 80$, per un cavillo che hanno inserito in boll… - RosaniFlavia : RT @buzguz72: @itsmeback_ Purtroppo stiamo comprando ancora il gas a 2$, ma Eni lo rivende a 80$, per un cavillo che hanno inserito in boll… -