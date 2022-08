Il caro-bollette uccide turismo e artigianato. Valanga di licenziamenti e chiusure (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo la ristorazione anche il turismo e l'artigianato romano fanno risuonare alto il grido d'allarme sul caro bollette. E non si fa fatica a comprendere le ragioni. Se per un ristorante la spesa dell'energia per il mese di luglio quest'anno arriva anche a 7 mila euro, vuol dire tre volte tanto lo stesso periodo dello scorso anno, per chi è titolare di un albergo la stessa bolletta può essere anche di quattro o cinque volte più «salata». Pensiamo alle dimensioni di un albergo, al numero delle camere, alle luci che sono accese per la maggior parte della giornata e negli ambienti comuni, anche della notte. Quanto all'artigianato romano, fa sapere Confartigianato Roma, i costi dell'energia, senza contare gli aumenti delle materie prime, sono in media più che triplicati. Questo metterebbe a ... Leggi su iltempo (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo la ristorazione anche ile l'romano fanno risuonare alto il grido d'allarme sul. E non si fa fatica a comprendere le ragioni. Se per un ristorante la spesa dell'energia per il mese di luglio quest'anno arriva anche a 7 mila euro, vuol dire tre volte tanto lo stesso periodo dello scorso anno, per chi è titolare di un albergo la stessa bolletta può essere anche di quattro o cinque volte più «salata». Pensiamo alle dimensioni di un albergo, al numero delle camere, alle luci che sono accese per la maggior parte della giornata e negli ambienti comuni, anche della notte. Quanto all'romano, fa sapere ConfRoma, i costi dell'energia, senza contare gli aumenti delle materie prime, sono in media più che triplicati. Questo metterebbe a ...

