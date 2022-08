Il cambio di rotta di Maldini e Massara: il Milan vira su Thiaw, quanti dubbi per il colpo a centrocampo | Primapagina (Di sabato 27 agosto 2022) 2022-08-26 23:45:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Un’altra giornata di riflessioni per il Milan, che a meno di una settimana dalla conclusione del mercato, non ha ancora colmato le caselle del difensore “di scorta” alle spalle di Kalulu e Tomori e il centrocampista con caratteristiche difensive che possa alternarsi con Tonali e Bennacer. Nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Bologna, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha ribadito che, laddove fossero individuati i profili giusti, Maldini e Massara non si farebbero cogliere impreparati nel cogliere le eventuali occasioni. Ma più il tempo passa e più le opzioni a disposizione vengono meno. LE IDEE A centrocampo – Per volontà dell’area tecnica del Milan, perde ... Leggi su justcalcio (Di sabato 27 agosto 2022) 2022-08-26 23:45:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Un’altra giornata di riflessioni per il, che a meno di una settimana dalla conclusione del mercato, non ha ancora colmato le caselle del difensore “di scorta” alle spalle di Kalulu e Tomori e il centrocampista con caratteristiche difensive che possa alternarsi con Tonali e Bennacer. Nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Bologna, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha ribadito che, laddove fossero individuati i profili giusti,non si farebbero cogliere impreparati nel cogliere le eventuali occasioni. Ma più il tempo passa e più le opzioni a disposizione vengono meno. LE IDEE A– Per volontà dell’area tecnica del, perde ...

