Il calendario del Napoli tra Serie A e Champions League (Di sabato 27 agosto 2022) Giovedi sono stati sorteggiati i gironi di Champions League, vi proponiamo il calendario delle gare che il Napoli affronterà da qui al mese di novembre. LAZIO - Napoli 03/09 ( Serie A ) Napoli - LIVERPOOL 07/09 ( Champions League ) Napoli - SPEZIA 11/09 ( Serie A ) RANGERS - Napoli 13/09 ( Champions League ) MILAN - Napoli 18/09 ( Serie A ) Napoli - TORINO 02/10 ( Serie A ) AJAX - Napoli 04/10 ( Champions League ) CREMONESE - Napoli 09/10 ( Serie A ) Napoli - ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 27 agosto 2022) Giovedi sono stati sorteggiati i gironi di, vi proponiamo ildelle gare che ilaffronterà da qui al mese di novembre. LAZIO -03/09 (A )- LIVERPOOL 07/09 (- SPEZIA 11/09 (A ) RANGERS -13/09 () MILAN -18/09 (A )- TORINO 02/10 (A ) AJAX -04/10 () CREMONESE -09/10 (A )- ...

sscnapoli : ?? Il nostro calendario in @ChampionsLeague ?? - MatteoSorrenti : Queste tutte le date del calendario per i gironi di #UCL. Il mio interesse è focalizzato su quel 4 Ottobre ad Amst… - ZonaBianconeri : RT @VitoGirolamo27: ??Il calendario del #Milan in #ChampionsLeague: 06/09 ore 21 Salisburgo-Milan 14/09 ore 18.45 Milan-Zagabria 05/10 or… - VitoGirolamo27 : ??Il calendario del #Milan in #ChampionsLeague: 06/09 ore 21 Salisburgo-Milan 14/09 ore 18.45 Milan-Zagabria 05/1… - LucaParry85 : Interisti che si lamentano del loro calendario perché alla terza giornata hanno beccato la lazio ?????? -