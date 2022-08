Il blitz dei libertariani che sveglia l'America. È la terza via della politica Usa (Di sabato 27 agosto 2022) Da oltre vent'anni un piccolo movimento noto come Free State Project influenza le sorti di uno degli Stati dell'Unione. Dalla secessione da Washington all'utopia libertaria ecco la terza via oltre Democratici e Repubblicani Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 agosto 2022) Da oltre vent'anni un piccolo movimento noto come Free State Project influenza le sorti di uno degli Stati dell'Unione. Dalla secessione da Washington all'utopia libertaria ecco lavia oltre Democratici e Repubblicani

milanomagazine : L’attività si è svolta all’alba in un’azienda di Sommacampagna (VR). Le sanzioni comminate sono state di 85mila eur… - tvoggi : BLITZ DEI VIGILI URBANI, IL COMUNE REVOCA CONCESSIONI ALLE SPIAGGE LIBERE GUARDA IL VIDEO - marcoleofrigio : @giovamartinelli costretti a sforzo che non avevano calcolato per nulla; come ho scritto poco fa il fallito blitz d… - tvoggi : BLITZ DEI VIGILI URBANI, IL COMUNE REVOCA CONCESSIONI ALLE SPIAGGE LIBERE Le spiagge libere attrezzate assegnate e… - iliveinshanghai : -