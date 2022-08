Ideona contro la crisi del gas: scuole in lockdown (Di sabato 27 agosto 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali. 00:43 La follia di prendersela con i ragazzi per il casino sul gas… 03:15 Danilo Taino sul gas e le differenze con il petrolio. Tabarelli dice che servono razionamenti. 05:50 Rigassificatori in Germania, sono quattro e il primo parte a gennaio mentre noi siamo appesi a quello di Piombino. Il governatore Giani è favorevole, e peraltro è solo per tre anni. Donzelli al Foglio per non farlo e Sallusti sprona la Meloni. 08:50 Parola ai commensali. 12:10 La Basilicata si gode con sconti in bolletta i suoi giacimenti. 13:00 Centrodestra, Meloni se vinco: il Colle non può rifiutarsi. 14:05 Grillo è scomparso, si è inabissato e poi si faranno i conti. 14:20 Powell spaventa i mercati perché fa il suo lavoro. 15:37 La Stampa imbarazzante sui 200 miliardi che venderanno i fondi se molla Draghi e la Fornero ci fa pure un fondo. Ma loro sono seri, mica ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 27 agosto 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali. 00:43 La follia di prendersela con i ragazzi per il casino sul gas… 03:15 Danilo Taino sul gas e le differenze con il petrolio. Tabarelli dice che servono razionamenti. 05:50 Rigassificatori in Germania, sono quattro e il primo parte a gennaio mentre noi siamo appesi a quello di Piombino. Il governatore Giani è favorevole, e peraltro è solo per tre anni. Donzelli al Foglio per non farlo e Sallusti sprona la Meloni. 08:50 Parola ai commensali. 12:10 La Basilicata si gode con sconti in bolletta i suoi giacimenti. 13:00 Centrodestra, Meloni se vinco: il Colle non può rifiutarsi. 14:05 Grillo è scomparso, si è inabissato e poi si faranno i conti. 14:20 Powell spaventa i mercati perché fa il suo lavoro. 15:37 La Stampa imbarazzante sui 200 miliardi che venderanno i fondi se molla Draghi e la Fornero ci fa pure un fondo. Ma loro sono seri, mica ...

