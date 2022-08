I racchettoni sono una cosa seria (Di sabato 27 agosto 2022) Tra Marina di Ravenna e Riccione ci passano (molto) meno di cento chilometri e almeno una cinquantina di storie che riguardano l’invenzione di quello che è uno dei simboli, per altro abbastanza recente, della Romagna. Perché quello del racchettone è un filo che attraversa tutta la Riviera romagnola e a cui tutti vorrebbero metterci sopra la bandierina dell’origine, nemmeno fosse diventato un marchio Igt delle estati di quella fetta d’Adriatico. C’è chi fa risalire l’invenzione al ravennate, tra Marina di Ravenna e Lido di Savio, alle sfide tra clienti dei vari bagni con palla da tennis e remi da barca privati del manico, chi alle partite in un bagno del riminese, parecchio fighetto, con polo bianche e racchette da tennis, o chi azzarda un’origine comacchiese: c’entrano sempre le racchette da tennis sulla sabbia. Se ne dicono parecchie. C’è poco di vero probabilmente, molte volte ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 27 agosto 2022) Tra Marina di Ravenna e Riccione ci passano (molto) meno di cento chilometri e almeno una cinquantina di storie che riguardano l’invenzione di quello che è uno dei simboli, per altro abbastanza recente, della Romagna. Perché quello del racchettone è un filo che attraversa tutta la Riviera romagnola e a cui tutti vorrebbero metterci sopra la bandierina dell’origine, nemmeno fosse diventato un marchio Igt delle estati di quella fetta d’Adriatico. C’è chi fa risalire l’invenzione al ravennate, tra Marina di Ravenna e Lido di Savio, alle sfide tra clienti dei vari bagni con palla da tennis e remi da barca privati del manico, chi alle partite in un bagno del riminese, parecchio fighetto, con polo bianche e racchette da tennis, o chi azzarda un’origine comacchiese: c’entrano sempre le racchette da tennis sulla sabbia. Se ne dicono parecchie. C’è poco di vero probabilmente, molte volte ...

Il Foglio I racchettoni sono una cosa seria Sono uno degli " IGT" delle estati di Romagna, ma non chiamatelo beach tennis . Storia, miti e leggende dello sport da spiaggia che ormai ha raggiunto tutto il mondo ...