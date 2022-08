I convocati di Fabio Caserta: ci sono i nomi nuovi di Ciano e Veseli (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutosono 24 i giocatori convocati da Fabio Caserta per la sfida di domani sera contro il Frosinone. Nell’elenco figurano anche i nuovi arrivati Ciano e Veseli, che hanno scelto rispettivamente i numeri di maglia 28 e 55. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Paleari Difensori: Barba, Capellini, El Kaouakibi, Foulon, Glik, Letizia, Masciangelo, Pastina, Veseli Centrocampisti: Acampora, Improta, Karic, Talia, Tello, Viviani Attaccanti: Farias, Forte, Ciano, La Gumina, Thiam, Vokic L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto24 i giocatoridaper la sfida di domani sera contro il Frosinone. Nell’elenco figurano anche iarrivati, che hanno scelto rispettivamente i numeri di maglia 28 e 55. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Paleari Difensori: Barba, Capellini, El Kaouakibi, Foulon, Glik, Letizia, Masciangelo, Pastina,Centrocampisti: Acampora, Improta, Karic, Talia, Tello, Viviani Attaccanti: Farias, Forte,, La Gumina, Thiam, Vokic L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CalcioGiulini : I convocati per Spal-Cagliari Sono ventitré i rossoblù convocati da mister Fabio Liverani per la trasferta di Ferr… - sportal_it : Cagliari, i convocati di Liverani per la sfida contro la Spal - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Sono 23 i convocati di Fabio #Liverani per la sfida contro la #Spal ? Out #Zappa, #Lella, #Delpupo,… - LolloAlutto : RT @giovannipelazzo: Filippo #Volandri ha reso noti i convocati per la #DavisCup (13-18 settembre a Bologna). L'Italia ???? sfiderà Argentina… - CalcioGiulini : I convocati per il Cittadella Sono ventitré i rossoblù convocati da mister Fabio Liverani per la gara di domenica s… -