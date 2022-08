I 40 anni di Vita Spericolata di Vasco Rossi: “6 mesi per scrivere la prima frase”, il racconto (Di sabato 27 agosto 2022) Vita Spericolata di Vasco Rossi nasceva 40 anni fa dentro un’auto parcheggiata di fronte al campo sportivo di Cagliari. Lo racconta il Blasco stesso in un post pubblicato oggi, sabato 27 agosto, per ricordare quel momento in cui riuscì a trovare l’incipit che divenne un fiume in piena. I 40 anni di Vita Spericolata Come ricorda Vasco, in quell’occasione si trovava all’interno di un’auto con la delusione di aver visto un suo concerto annullato per via della pioggia. Così, dal mangianastri, arrivavano le note di Tullio Ferro che il rocker di Zocca ascoltava da almeno 6 mesi, determinato a trovare il tempo giusto per scovare le parole più in linea con l’arrangiamento. Così, in quell’auto e sotto la pioggia, con ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 agosto 2022)dinasceva 40fa dentro un’auto parcheggiata di fronte al campo sportivo di Cagliari. Lo racconta il Blasco stesso in un post pubblicato oggi, sabato 27 agosto, per ricordare quel momento in cui riuscì a trovare l’incipit che divenne un fiume in piena. I 40diCome ricorda, in quell’occasione si trovava all’interno di un’auto con la delusione di aver visto un suo concerto annullato per via della pioggia. Così, dal mangianastri, arrivavano le note di Tullio Ferro che il rocker di Zocca ascoltava da almeno 6, determinato a trovare il tempo giusto per scovare le parole più in linea con l’arrangiamento. Così, in quell’auto e sotto la pioggia, con ...

