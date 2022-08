“Ho smesso di prendere acidi dopo aver parlato per un’ora con un cavallo, che mi ha mandato a farmi fotter*”: il racconto di Ozzy Osbourne (Di sabato 27 agosto 2022) “Una volta ho preso 10 pasticche di acido e poi sono andato a passeggiare in un campo. Mi sono ritrovato a parlare con un cavallo per circa un’ora. Alla fine il cavallo si è girato e mi ha detto di andare a farmi fottere. Da lì ho detto basta”. Un capolavoro del grottesco, l’aneddoto raccontato al Daily Star da Ozzy Osbourne. “Ero abituato a buttare giù manciate di pasticche alla volta. È finito tutto quando sono tornato in Inghilterra”, cioè quando c’è stato l’incontro col cavallo. C’è da immaginarsi la scena. Chissà se Ozzy gioca con la sua vecchia vita spericolata. L’ex frontman dei Black Sabbath non ha mai nascosto di aver fatto uso di droghe e non bastasse la storia del cavallo, c’è anche un altro aneddoto sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) “Una volta ho preso 10 pasticche di acido e poi sono andato a passeggiare in un campo. Mi sono ritrovato a parlare con unper circa. Alla fine ilsi è girato e mi ha detto di andare afottere. Da lì ho detto basta”. Un capolavoro del grottesco, l’aneddoto raccontato al Daily Star da. “Ero abituato a buttare giù manciate di pasticche alla volta. È finito tutto quando sono tornato in Inghilterra”, cioè quando c’è stato l’incontro col. C’è da immaginarsi la scena. Chissà segioca con la sua vecchia vita spericolata. L’ex frontman dei Black Sabbath non ha mai nascosto difatto uso di droghe e non bastasse la storia del, c’è anche un altro aneddoto sul ...

