Highlights Italia-Georgia 91-84 | qualificazioni Mondiali 2023 basket VIDEO

Il VIDEO con gli Highlights di Italia-Georgia 91-84, incontro valevole per la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket in Asia. Bella vittoria da parte degli azzurri, trascinati da uno straordinario Simone Fontecchio e da un cinico Gigi Datome, che nel momento del bisogno non sbaglia da tre. Purtroppo l'infortunio di Danilo Gallinari, per il cui ginocchio si teme seriamente, spegne il sorriso degli azzurri, che lasciano il PalaLeonessa di Brescia con un pizzico di amaro in bocca. Di seguito gli Highlights con le azioni più importanti della gara. CRONACA E TABELLINO SportFace.

