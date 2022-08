"Hai paura?": Salvini sfida Di Maio, la frase di ghiaccio che spegne Gigino (Di sabato 27 agosto 2022) Matteo Salvini non le manda a dire a Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri, alla disperata ricerca di qualche voto, ha attaccato in un'intervista a Repubblica il centrodestra, mettendo nel mirino soprattutto Matteo Salvini e Giorgia Meloni: "I tentativi di interferenza russa sono evidenti. Io non so se sia in malafede, so che quando propone di togliere le sanzioni alla Russia ci sta già portando fuori dalla comunità internazionale. La sua reazione alla scoperta della spia russa è simile a quella dell'ambasciata in Italia che ha dileggiato l'inchiesta giornalistica. La Lega ha un patto con Russia unita e, se la destra dovesse andare al governo, ci porterà in braccio a Putin, così come Meloni in braccio a Orban. Il rischio per il Paese è lo sganciamento dalle alleanze storiche, l'isolamento e la perdita di libertà, non solo a livello ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Matteonon le manda a dire a Luigi Di. Il ministro degli Esteri, alla disperata ricerca di qualche voto, ha attaccato in un'intervista a Repubblica il centrodestra, mettendo nel mirino soprattutto Matteoe Giorgia Meloni: "I tentativi di interferenza russa sono evidenti. Io non so se sia in malafede, so che quando propone di togliere le sanzioni alla Russia ci sta già portando fuori dalla comunità internazionale. La sua reazione alla scoperta della spia russa è simile a quella dell'ambasciata in Italia che ha dileggiato l'inchiesta giornalistica. La Lega ha un patto con Russia unita e, se la destra dovesse andare al governo, ci porterà in braccio a Putin, così come Meloni in braccio a Orban. Il rischio per il Paese è lo sganciamento dalle alleanze storiche, l'isolamento e la perdita di libertà, non solo a livello ...

