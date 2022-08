Haaland trascina il City | tripletta! Goleada Liverpool | 9 - 0 al Bournemouth

Calciomercato.com

Quarto di turno di Premier League pieno di emozioni con risultati ricchi di gol a partira dal 4 - 2 in rimonta del Manchester City sul Crystal Palace grazie ad un super. Show assoluto del Liverpool che ne rifila addirittura 9 al povero Bournemouth: doppiette per Luis Diaz e Firmino. Due reti anche per Sterling nel ritorno al successo del Chelsea contro il ...... e dopo pochi minuti ci va molto vicino con: l'ex bomber del Borussia Dortmund si libera ... James's Parkletteralmente il Newcastle dopo il gol del pareggio ed il City sbanda più volte ... Premier: Liverpool forza 9, la tripletta di Haaland ribalta il Palace. Sterling trascina il Chelsea, ora l'Arsenal | Estero Il norvegese segna le tre reti che ribaltano il Crystal Palace: 4-2 il finale. I Reds dilagano e trovano il primo successo in Premier. Il Chelsea vince in dieci contro il Leicester: doppio Sterling ...Premier League, il Liverpool ne fa 9 al Bournemouth. Tripletta di Haaland e rimonta City. Sterling regala la vittoria al Chelsea sul Leicester.