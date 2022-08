"Ha licenziato tutti i ballerini del segno della Vergine". La bomba su JLo: ecco perché (Di sabato 27 agosto 2022) Dagli Stati Uniti rimbalza la notizia che Jennifer Lopez ha licenziato tutti i ballerini di quel segno zodiacale, lo stesso del suo ex marito Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 agosto 2022) Dagli Stati Uniti rimbalza la notizia che Jennifer Lopez hadi quelzodiacale, lo stesso del suo ex marito

_movieswatch : @47_Sydney @_Karashi_san Salvare il suo progetto a discapito di Florence Pugh? Lei, come donna, dovrebbe capirlo. Q… - angy_imma : RT @loustian: dicendo che Shia o come cazzo si chiama l’aveva licenziato lei per difendere Florence, COSA NON VERA, così andando contro tut… - LucaC_01 : @marbellapelato Licenziato perché lo odiavano tutti, calciatori compresi, altro che squadra per le sue idee - giordanalavolta : RT @loustian: dicendo che Shia o come cazzo si chiama l’aveva licenziato lei per difendere Florence, COSA NON VERA, così andando contro tut… - misterj1995 : RT @loustian: dicendo che Shia o come cazzo si chiama l’aveva licenziato lei per difendere Florence, COSA NON VERA, così andando contro tut… -