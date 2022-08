Guendalina Tavassi | il sogno della figlia diventa realtà?

(Di sabato 27 agosto 2022) La primadiha deciso di partecipare ad un’importante concorso di bellezza a livello nazionale La primadiha deciso di prendere parte al concorso di Miss Italia. Malgrado, l’evento abbia preso visibilità sulla rete Rai, che un tempo le dedicava anche più appuntamenti subito dopo l’estate, le selezioni continuano ad andare avanti e di certo non mancano le bellissime ragazze… Tra queste troviamo la giovanenota influencer romana che ha deciso di mettersi in gioco e magari portare a casa la corona.: ilrealta? (web)Gaia ...

LadyNews_ : La figlia di #GuendalinaTavassi e #RemoNicolini approda a #MissItalia: #Gaia passa alle semifinali - farwaQueen4 : La figlia di Guendalina Tavassi a Miss Italia: Gaia Nicolini passa alle semifinali - IqraAsa95632426 : La figlia di Guendalina Tavassi a Miss Italia: Gaia Nicolini passa alle semifinali - Charlot39991633 : La figlia di Guendalina Tavassi a Miss Italia: Gaia Nicolini passa alle semifinali - keni68965450 : La figlia di Guendalina Tavassi a Miss Italia: Gaia Nicolini passa alle semifinali -

Piceno Sera

La figlia die Remo Nicolini è approdata a Miss Italia : la 18enne Gaia Nicolini è passata alle semifinali. Miss Italia è il concorso nazionale di bellezza femminile più famoso, storico e ...Gaia, la figlia diverso Miss Italia 2022 Miss Italia è il concorso di bellezza più famoso per le ragazze italiane. Per molte ha rappresentato e tuttora rappresenta un trampolino di lancio verso il ... Guendalina Tavassi nuda in video | Web completamente in tilt Di chi stiamo parlando Di Guendalina Tavassi. I due hanno trascorso insieme alcune settimane sull’Isola dei Famosi, e il rapporto non è stato dei più sereni. Intervistata da ThePipol, Guendalina ...La figlia di Guendalina Tavassi e Remo Nicolini è approdata a Miss Italia: la 18enne Gaia Nicolini è passata alle semifinali.