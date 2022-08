Golf, PGA Tour: Scheffler rimane in testa al TOUR Championship, Schauffele si avvicina (Di sabato 27 agosto 2022) Altra giornata spettacolare in archivio al TOUR Championship. Sul percorso dell’East Lake Golf Club, il torneo che chiude la stagione del PGA TOUR e la FedEx Cup non sta deludendo le grandissime aspettative, offrendo tanti birdie e grande battaglia tra i contendenti. Non ha intenzione di mollare la testa della classifica Scottie Scheffler. Partito con il punteggio di -10 (frutto della prima posizione in FedEx Cup), il numero 1 al mondo è riuscito a portare il suo score a -19 grazie ad un altro giro solidissimo. 65 colpi ieri, 66 oggi in un giro privo di sbavature ed impreziosito da quattro birdie. Ha ridotto però le distanze il secondo in classifica, Xander Schauffele, portandosi a -17. L’ultimo Campione Olimpico è stato autore oggi di ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Altra giornata spettacolare in archivio al. Sul percorso dell’East LakeClub, il torneo che chiude la stagione del PGAe la FedEx Cup non sta deludendo le grandissime aspettative, offrendo tanti birdie e grande battaglia tra i contendenti. Non ha intenzione di mollare ladella classifica Scottie. Partito con il punteggio di -10 (frutto della prima posizione in FedEx Cup), il numero 1 al mondo è riuscito a portare il suo score a -19 grazie ad un altro giro solidissimo. 65 colpi ieri, 66 oggi in un giro privo di sbavature ed impreziosito da quattro birdie. Ha ridotto però le distanze il secondo in classifica, Xander, portandosi a -17. L’ultimo Campione Olimpico è stato autore oggi di ...

