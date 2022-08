Golf, FedEx Cup: Scheffler rimane in testa, ma Schauffele si avvicina (Di sabato 27 agosto 2022) Scottie Scheffler resta in testa nel secondo round del Tour Championship, ultimo atto del PGA Tour 2021-2022 che assegnerà al vincitore della FedEx Cup un jackpot di 18 milioni di dollari; ma occhio a Xander Schauffele. Il numero 1 mondiale, che ha iniziato la gara con un totale di “-10” (i punti FedEx sono stati resettati in colpi dopo il BMW Championship) colpi, è rimasto in testa con “-19” dopo un giro in 66 (-4). Ma a 36 buche dalla fine è tallonato dal californiano Schauffele, secondo con “-17” al termine di un round chiuso in 63 (-7), con sei birdie, un bogey e un eagle show alla 18, l’ultima della sua giornata. Terzo lo spagnolo Jon Rahm, terzo con “-13”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Scottieresta innel secondo round del Tour Championship, ultimo atto del PGA Tour 2021-2022 che assegnerà al vincitore dellaCup un jackpot di 18 milioni di dollari; ma occhio a Xander. Il numero 1 mondiale, che ha iniziato la gara con un totale di “-10” (i puntisono stati resettati in colpi dopo il BMW Championship) colpi, è rimasto incon “-19” dopo un giro in 66 (-4). Ma a 36 buche dalla fine è tallonato dal californiano, secondo con “-17” al termine di un round chiuso in 63 (-7), con sei birdie, un bogey e un eagle show alla 18, l’ultima della sua giornata. Terzo lo spagnolo Jon Rahm, terzo con “-13”. SportFace.

sportface2016 : #Golf #FedExCup: #Scheffler rimane in testa, ma #Schauffele si avvicina - GolfAnsa : ?? Ad Atlanta, #ScottieScheffler prende subito il largo nel #TourChampionship, ultimo atto del @PGATOUR. L'americ… - CatelliRossella : FedEx Cup ultimo atto, Cantlay sfida Scheffler - ANSA Golf - - GolfAnsa : ?? Il @PGATOUR 21/22 è arrivato all'ultimo atto. Ad Atlanta saranno 29 i giocatori in gara: da #ScottieScheffler… - zazoomblog : Golf PGA Tour: Patrick Cantlay difende il titolo al BMW Championship. Definiti i 30 per la finale di FedEx Cup -… -