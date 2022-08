Lopinionista : “God did”, la tracklist del nuovo album di dj Khaled - soundsblogit : Dj Khaled, God Did è il nuovo album - iWebRadio : Dj Khaled: disponibile negli store il nuovo album “God Did” - NicPadre : GOD DID sarebbe bellissima senza Rick Ross - mrBagfumbler : god did si ma cosa ha fatto... -

DJ Khaled è tornato con il suo ultimo album '', seguito di 'Khaled Khaled' dell'anno scorso. Anche per questo capitolo della Khaled - music la lista degli ospiti è fitta fitta: Jay - Z e Lil Wayne (nella infinita - 8 minuti - title track ...... inspired by the Word of. We then asked to collect in a "synthesis" the fruits of prayer and ...and express the fruits of the synod process in a way that is understandable even to those whonot ...How do you mend a broken heart or stop the rain from falling down How can you stop the sun from shining What makes the world go round Please help mend broken hearts so that ...The founder and leader of Glorious Word Power Ministries International, Rev Isaac Owusu Bempah, has admonished persons who say there is no God to have a change of heart.