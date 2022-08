Gli scacchi sono romanzi (Di sabato 27 agosto 2022) Ecco quattro ragioni per cui gli scacchi sono tutt’altra cosa dal cricket. Non che sia possibile sbagliarsi, ma meglio precisare. La prima: il cricket si gioca su un campo aperto, dove si muovono e... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 27 agosto 2022) Ecco quattro ragioni per cui glisono tutt’altra cosa dal cricket. Non che sia possibile sbagliarsi, ma meglio precisare. La prima: il cricket si gioca su un campo aperto, dove si muovono e... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

salvalente11 : RT @berenicegalatea: @iuvinale_n C’era da aspettarserlo e l’ ingenua sarei io? Questa è una scacchiera geopolitica e gli scacchi siamo noi… - mpbjtw : @andreadelogu ciao, se vuoi io adoro gli scacchi - publio71 : @ZioKlint @TrentinoRussia Non era difficile, quale stato ha come.spprt nazionale gli scacchi??? - berenicegalatea : @iuvinale_n C’era da aspettarserlo e l’ ingenua sarei io? Questa è una scacchiera geopolitica e gli scacchi siamo… - Makpigreco : @andreadelogu Ah quanti disagiati..porta pazienza. Spiace bel gioco gli scacchi, io per inciso non so giocarci... -