Giravolta sulle trivelle | la Meloni di governo 2022 è favorevole Ma quella “di lotta” 2016 era contraria

(Di sabato 27 agosto 2022) Trivellare i mari italiani per estrarre fonti energetiche? Giorgia, nel corso degli ultimi anni, ha cambiato radicalmente ideapolitiche ambientali ed energetiche italiane, anche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Oggi la leader di Fratelli d’Italia, ospite della rassegna “La Piazza”, organizzata da Affari Italiani, ha puntato il dito contro un certo «ambientalismo ideologico» che, a detta sua, «ci ha impedito, per esempio, di estrarre il gas dai nostri mari: quindi prima lo dovevamo prendere dalla Russia, ora dobbiamo andarlo a prendere dall’Algeria, quando avremmo (potuto avere) gas italiano». Una posizione chiara, netta e precisa. Tuttavia, in occasione del Referendum abrogativo sulla durata delle trivellazioni in mare del, si disseallo stop. ...