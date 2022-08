Giorgia Meloni: "Il presidenzialismo darà stabilità al governo, è la più potente misura economica" (Di sabato 27 agosto 2022) "Negli ultimi 20 anni la Francia ha avuto 4 capi di governo, il Regno Unito 5 primi ministri, la Germania 3 cancellieri. L'Italia 11 presidenti del Consiglio". Con queste parole Giorgia Meloni motiva la necessità del presidenzialismo, proposta che avanzata in questa campagna elettorale dalle forze di centrodestra. La leader di FdI rimarca la necessità di un'elezione diretta del Presidente della Repubblica soprattutto come misura economica e al fine di dare stabilità al governo. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 agosto 2022) "Negli ultimi 20 anni la Francia ha avuto 4 capi di, il Regno Unito 5 primi ministri, la Germania 3 cancellieri. L'Italia 11 presidenti del Consiglio". Con queste parolemotiva la necessità del, proposta che avanzata in questa campagna elettorale dalle forze di centrodestra. La leader di FdI rimarca la necessità di un'elezione diretta del Presidente della Repubblica soprattutto comee al fine di dareal

PetrazzuoloF : RT @GianniMagini: Record di arresti ed indagati: Giorgia #Meloni ha un problema di classe dirigente ma vorrebbe governare il Paese, dove i… - ranocchia3 : RT @mariamacina: «Noi entreremo in qualsiasi maggioranza che abbia come premier Mario Draghi. Saremo all'opposizione, invece, di una qualsi… - MauroPetricca : RT @DSantanche: Il ministro #Lamorgese usa la parola devianza? Silenzio. La usa Giorgia Meloni? Apriti cielo. Ennesima dimostrazione di com… - ChiSaluta : RT @AlbertoLetizia2: Per Valeria Marini Giorgia Meloni rispetta l'universo femminile. La stessa Meloni leader di quel partito che ad aprile… - Gianfristen : @ultimora_pol Li porta bene i suoi 90 anni Giorgia Meloni -