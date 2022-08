Gianluca Ginoble in lacrime | il tenore del Volo canta al funerale dell' amica Flavia | uccisa a 22 anni da un automobilista ubriaco

fanpage : Ieri l’ultimo saluto a Flavia Di Bonaventura, la 22enne travolta e uccisa da un ubriaco. Ai funerali anche Gianluca… - marcoluci1 : RT @fanpage: Ieri l’ultimo saluto a Flavia Di Bonaventura, la 22enne travolta e uccisa da un ubriaco. Ai funerali anche Gianluca Ginoble, m… - anna_nan19 : RT @fanpage: Ieri l’ultimo saluto a Flavia Di Bonaventura, la 22enne travolta e uccisa da un ubriaco. Ai funerali anche Gianluca Ginoble, m… - zazoomblog : Gianluca Ginoble in lacrime il tenore del Volo canta al funerale dellamica Flavia uccisa a 22 anni da un automobili… - TitoDiPersio : Gianluca #Ginoble in lacrime, il tenore del #Volo canta al funerale dell’amica #Flavia, uccisa a 22 anni da un auto… -

Uno dei momenti più toccanti e commoventi del funerale di Flavia di Bonaventura , oltre il discorso dei genitori della ragazza morta , è stato quanto ha cantato il tenore del Volo, l''Ave Maria di Gounod riarrangiata da Bac'. Le lacrime Si sono commossi tutti compreso lo stesso tenore che alla fine del brano non è riuscito a trattenere le lacrime. E sempre in ...in lacrime, il tenore del Volo canta al funerale dell'amica Flavia, uccisa a 22 anni da un automobilista ubriaco e si commuove Ilary Blasi e Totti, lo striscione dei tifosi laziali ...Una cerimonia piena di commozione e di dolore quella per dire addio a Flavia: in lacrime anche Gianluca Ginoble de Il volo che le ha dedicato l'Ave Maria Più di mille persone ieri, si sono presentate ...Uno dei momenti più toccanti e commoventi del funerale di Flavia di Bonaventura, oltre il discorso dei genitori della ragazza morta, è stato quanto ha cantato il tenore del ...