Gianello | “Cristiano Ronaldo? Incredibile accoglienza dei napoletani Meret | Troppe voci”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 27 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Nel corso di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex portiere del Napoli, Matteosi è espresso sui temi più caldi del calciomercato del Napoli: “in azzurro? Sarebbe una grandissima operazione per i partenopei. Un calciatore del genere non può essere in alcun modo messo in discussione. Ha fatto benissimo anche alla Juventus, fa ancora la differenza. I, inoltre, lo accoglierebbero in modoe lui si sentirebbe ancora più motivato”. Da ex estremo difensore,ritiene chesia al centro diche lo destabilizzano: “Sicuramente sarà influenzato dalleche si stanno rincorrendo in questi giorni. I ...