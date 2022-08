Gatti è già fatto fuori? Il segnale parla chiaro: c’è già il sostituto (Di sabato 27 agosto 2022) Federico Gatti sembra essere sempre di più ai margini della rosa della Juve, per questo motivo si stanno valutando delle alternative. C’era davvero tantissimo interesse per poter vedere insieme alla Juventus il difensore Federico Gatti, uno di quelli che avrebbe dovuto in qualche modo provare a sostituire Giorgio Chiellini all’interno della rosa bianconera, ma purtroppo Massimiliano Allegri non sembra assolutamente essere convinto della sua qualità. LaPresseLa Juventus in questa stagione ha dovuto sempre di più cercare in tutti i modi di poter risollevarsi da un punto di vista tecnico, con la difesa che ha dovuto subire davvero tantissimi cambiamenti. Gli addii di Giorgio Chiellini e di Matthijs De Ligt sicuramente sono stati davvero molto importanti, con l’arrivo delle giovani difensore della Frosinone Federico Gatti che ha lasciato ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 27 agosto 2022) Federicosembra essere sempre di più ai margini della rosa della Juve, per questo motivo si stanno valutando delle alternative. C’era davvero tantissimo interesse per poter vedere insieme alla Juventus il difensore Federico, uno di quelli che avrebbe dovuto in qualche modo provare a sostituire Giorgio Chiellini all’interno della rosa bianconera, ma purtroppo Massimiliano Allegri non sembra assolutamente essere convinto della sua qualità. LaPresseLa Juventus in questa stagione ha dovuto sempre di più cercare in tutti i modi di poter risollevarsi da un punto di vista tecnico, con la difesa che ha dovuto subire davvero tantissimi cambiamenti. Gli addii di Giorgio Chiellini e di Matthijs De Ligt sicuramente sono stati davvero molto importanti, con l’arrivo delle giovani difensore della Frosinone Federicoche ha lasciato ...

