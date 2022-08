Francesco Chiofalo di nuovo in piedi. La fidanzata Drusilla Gucci: 'Sei il mio guerriero' (Di sabato 27 agosto 2022) Francesco Chiofalo è di nuovo in piedi. Le prime immagini dopo il suo ultimo ricovero lo immortalano con lo sguardo basso, concentrato a camminare, look total black, sembra uscire dall'ospedale, con ... Leggi su leggo (Di sabato 27 agosto 2022)è diin. Le prime immagini dopo il suo ultimo ricovero lo immortalano con lo sguardo basso, concentrato a camminare, look total black, sembra uscire dall'ospedale, con ...

MediasetTgcom24 : Francesco Chiofalo rompe il silenzio dopo il ricovero d'urgenza, ecco come sta #francescochiofalo - ParliamoDiNews : Francesco Chiofalo dopo il ricovero: come sta ora e cosa ha dichiarato #Gossip #News - infoitcultura : Francesco Chiofalo, dal malore al ricovero in ospedale - palermomaniait : Francesco Chiofalo rassicura i fan sul suo stato di salute dopo il ricovero d'urgenza - - CorriereCitta : Come sta Francesco Chiofalo: ‘Non sono presentabile, presto vi spiegherò tutto’ -