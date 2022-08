Francesca Chillemi: altro che Can! Il padre di sua figlia è famosissimo e lo conoscete tutti (Di sabato 27 agosto 2022) Francesca Chillemi è una delle attrici piu apprezzate ed è seguitissima sui social. Sapete chi è il marito? altro che Can Yaman! L’attrice e una delle più amate e in voga in questo momento. Bellissima e di tendenza ha da anni una storia d’amore che però preferisce non esporre troppo. Dalla sua relazione è nata una spendida bambina di nome Rania. Francesca Chillemi-Altranotizia (fonte: Google)Francesca Chillemi è stata al centro del ciclone negli ultimi mesi per via di una presunta relazione con Can Yaman con il quale ha recitato nella fiction Viola come il Mare. Ma la bellissima attrice ha un compagno davvero noto e apprezzato, altro che Can! Voi sapete chi è? Francesca Chillemi ... Leggi su altranotizia (Di sabato 27 agosto 2022)è una delle attrici piu apprezzate ed è seguitissima sui social. Sapete chi è il marito?che Can Yaman! L’attrice e una delle più amate e in voga in questo momento. Bellissima e di tendenza ha da anni una storia d’amore che però preferisce non esporre troppo. Dalla sua relazione è nata una spendida bambina di nome Rania.-Altranotizia (fonte: Google)è stata al centro del ciclone negli ultimi mesi per via di una presunta relazione con Can Yaman con il quale ha recitato nella fiction Viola come il Mare. Ma la bellissima attrice ha un compagno davvero noto e apprezzato,cheVoi sapete chi è?...

carmen62640236 : RT @cyfanpage_ita: Can Yaman, Francesca Chillemi, Raoul Bova, Kabir Bedi, Claude Lelouch, Alessandro Siani, Claudio Bisio, Carolina Crescen… - DesireLaRosa5 : RT @LuxVide: Francesca Chillemi e Can Yaman ospiti d'eccezione a Venezia. Saranno, infatti, presenti il 6 Settembre all’evento teaser della… - CanfansEspaa1 : RT @LuxVide: Francesca Chillemi e Can Yaman ospiti d'eccezione a Venezia. Saranno, infatti, presenti il 6 Settembre all’evento teaser della… - Rosy7147790303 : RT @LuxVide: Francesca Chillemi e Can Yaman ospiti d'eccezione a Venezia. Saranno, infatti, presenti il 6 Settembre all’evento teaser della… -