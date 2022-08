Forza Italia, nel Napoletano lasciano coordinatrice e consigliere comunale (Di sabato 27 agosto 2022) Grazia Sangermano e Tonia Napolitano, rispettivamente coordinatrice cittadina di Forza Italia e Consigliera comunale di San Paolo Belsito (Napoli) escono da Forza Italia perché, sostengono “sono venute completamente meno le condizioni politiche minime per la nostra permanenza in un partito che credevamo fosse ispirato ai principi del confronto democratico interno, della condivisione delle regole e, soprattutto, degli obiettivi”. “Quanto accaduto nell’ultima settimana – spiegano – non è ammissibile per un movimento politico che vuole dichiararsi liberale, democratico e riformista. Lasciamo, non senza rammarico, Forza Italia”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 agosto 2022) Grazia Sangermano e Tonia Napolitano, rispettivamentecittadina die Consiglieradi San Paolo Belsito (Napoli) escono daperché, sostengono “sono venute completamente meno le condizioni politiche minime per la nostra permanenza in un partito che credevamo fosse ispirato ai principi del confronto democratico interno, della condivisione delle regole e, soprattutto, degli obiettivi”. “Quanto accaduto nell’ultima settimana – spiegano – non è ammissibile per un movimento politico che vuole dichiararsi liberale, democratico e riformista. Lasciamo, non senza rammarico,”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

