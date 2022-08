Formazioni ufficiali Milan Bologna | le scelte degli allenatori

(Di sabato 27 agosto 2022) Ledimatch valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 3ª giornata di Serie A 2022/2023.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Katelaere, Leao; Giroud. All. Pioli.(3-4-1-2): Skorupski; Lucumì, Medel, Soumaoro; Cambiaso, Schouten, Dominguez, Kasius; Vignato; Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

