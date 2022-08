Mitico_Steve : @confundustria Flavia Vento schierata a sinistra? - rcpincorso : @confundustria ...ahhh, dopo Flavia Vento, un'altra genio al servizio della politica... - conteverde21 : @marcosalvati l'atto finale sarà il tweet di Flavia Vento - IMillilitro : @confundustria Non ci dimentichiamo dell'endorsement di Flavia Vento per Paragone - AbateFrancesco : @FlaviaPiancast1 @ladyonorato Ecco che è arrivata la Flavia Vento -

TGCOM

La showgirl nell'ultima stagione di 'Pomeriggio Cinque' aveva parlato della truffa amorosa subita: 'L'ho scoperto perché non accettava mai di fare delle video ...Jean Cristophe Moroni rilancia Svalutation/ Video con, Elena Morali e... Se inizialmente Mario Favoloso ed Elena Morali avevano condiviso scatti delle loro vacanze con i follower, in ... Flavia Vento e le chat con il finto Tom Cruise: "Mi diceva che era sempre impegnato" La showgirl nell'ultima stagione di "Pomeriggio Cinque" aveva parlato della truffa amorosa subita: "L'ho scoperto perché non accettava mai di fare delle video chiamate" ...di Barbara Fabbroni Il progetto fotografico: “Noi donne per la ricerca” approda alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Dal 31 agosto al 10 settembre gli scatti fotografici ...