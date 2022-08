Fiorentina, si presenta Barak: “Vorrei esultare sotto la Fiesole. Balletto già pronto” (Di sabato 27 agosto 2022) Prime parole ufficiali del nuovo acquisto Antonin Barak con la maglia della Fiorentina. Ai canali ufficiali della Fiorentina, il centrocampista esprime le sue prime sensazioni, alla vigilia del match contro il Napoli: “Sono molto positive e molto calde. Ho trovato un clima ottimo e sono veramente contento di essere qua. Perché Firenze? Perché mi voleva tantissimo, sentivo grande stima a partire dal direttore Pradè agli altri. Sentivo una bella sensazione e sapevo che per me può essere uno step importante per la mia carriera”. Sentito gli ex compagni prima di arrivare? “Ho sentito solo Ricky Saponara, ma anche Benassi e Mandragora sono bravi ragazzi. Già questo mi fa capire dove sto arrivando, Ricky mi parlava molto bene della tifoseria e del calcio del mister: erano tutte cose positive e per me era importante sentirlo da ... Leggi su napolipiu (Di sabato 27 agosto 2022) Prime parole ufficiali del nuovo acquisto Antonincon la maglia della. Ai canali ufficiali della, il centrocampista esprime le sue prime sensazioni, alla vigilia del match contro il Napoli: “Sono molto positive e molto calde. Ho trovato un clima ottimo e sono veramente contento di essere qua. Perché Firenze? Perché mi voleva tantissimo, sentivo grande stima a partire dal direttore Pradè agli altri. Sentivo una bella sensazione e sapevo che per me può essere uno step importante per la mia carriera”. Sentito gli ex compagni prima di arrivare? “Ho sentito solo Ricky Saponara, ma anche Benassi e Mandragora sono bravi ragazzi. Già questo mi fa capire dove sto arrivando, Ricky mi parlava molto bene della tifoseria e del calcio del mister: erano tutte cose positive e per me era importante sentirlo da ...

napolipiucom : Fiorentina, si presenta Barak: 'Vorrei esultare sotto la Fiesole. Balletto già pronto' #Barak #CalcioNapoli… - Salvato95551627 : RT @psnapoli: La #conferenza #stampa di #Luciano #Spalletti in vista di #Fiorentina-#Napoli, che presenterà' il match, del Franchi di domen… - psnapoli : La #conferenza #stampa di #Luciano #Spalletti in vista di #Fiorentina-#Napoli, che presenterà' il match, del Franch… - JessCxrnish : RT @ACF_Womens: ?? 'La Fiorentina è la scelta giusta per me. Sono qui per dare il 100% della mia professionalità' ?? L'islandese Alexandra… - settalese : RT @ACF_Womens: ?? 'La Fiorentina è la scelta giusta per me. Sono qui per dare il 100% della mia professionalità' ?? L'islandese Alexandra… -