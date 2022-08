Fiorentina-Napoli | parla Spalletti | «Allenerei volentieri Cristiano Ronaldo»

sscnapoli : ?? #FiorentinaNapoli, i precedenti. ?? #ForzaNapoliSempre - DiMarzio : #SerieA I @acffiorentina, la conferenza stampa di #Italiano alla vigilia della gara contro il @sscnapoli - SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - psnapoli : La conferenza #stampa di Luciano #Spalletti in vista di #Fiorentina-#Napoli, che presenterà’ il match, del Franchi,… - JMC1899 : RT @sportmediaset: Spalletti: 'CR7? Lo allenerei volentieri, ma sono realista: nessuna trattativa' #Napoli #Spalletti #FiorentinaNapoli #C… -

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con laLuciano Spalletti non si tira indietro quando gli chiedono della possibilità di vedere CR7 a. Anche se poi precisa: 'De ...Prima trasferta insidiosa di questa stagione per il, che domani sera affronterà al Franchi la. Al momento, gli azzurri sono a punteggio pieno, con il miglior attacco. E potranno contare al cento per cento anche sui tre nuovi, ...L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha presentato in conferenza stampa la gara con la Fiorentina. Nella sua collezione di maglie, una di cr7 azzurra come la vedrebbe “Chiunque vorrebbe avere ...Impressioni sul Napoli, prossimi avversari in campionato (domenica sera), sulle defezioni per l'impegno contro i partenopei, passando dalle critiche (ingiuste) ai suoi fino al nuovo acquisto (dal Vero ...