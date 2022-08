Fiorentina - Napoli | La lista dei convocati delle due squadre

(Di sabato 27 agosto 2022) Sono state diramate le liste deiper la gara tra, valida per la terza giornata di campionato. IdelPortieri : Meret - Sirigu - Marfella Difensori : Di Lorenzo - Juan Jesus - Kim - Mario Rui - Olivera - Ositgard - Rrahmani - Zanoli Centrocampisti : Anguissa - Elmas - Gaetano - Lobotka - Ndombele - Zerbin - Zielinski Attaccanti : Kvaratskhelia - Lozano - Osimhen - Politano - Raspadori - Simeone IdellaPortieri : Gollini - Terracciano - Cerofolini Difensori ; Biraghi - Dodo - Igor - Quarta - Milenkovic - Nastasic - Ranieri - Terzic - Venuti Centrocampisti : Amrabat - Barak - Benassi - Bianco - Bonaventura - Maleh - Mandragora - Saponara Attaccanti : Ikone - Jovic - Kouame - Cabral - Sottil.

sscnapoli : ?? #FiorentinaNapoli, i precedenti. ?? #ForzaNapoliSempre - CB_Ignoranza : Simeone: Napoli Caprari: Monza Casale: Lazio Barak: Fiorentina. C’era una volta il Verona. - DiMarzio : #SerieA I @acffiorentina, la conferenza stampa di #Italiano alla vigilia della gara contro il @sscnapoli - VCFlorence : #Fiorentina-Napoli #serieatim #calcio #avantiviola #curvafiesole #firenze #stadio #florence @ Stadio Artemio Franchi - napolipiucom : Fiorentina-Napoli, i convocati di Spalletti. Ndombele c'è, assenti tre azzurri #fiorentinanapoli #Spalletti… -

PROBABILI FORMAZIONI/ Diretta tv: qualche nodo per Italiano LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! Dando uno sguardo ai numeri della diretta di Juventus Roma ci rendiamo conto che un po' a ......30 Cremonese Torino 0 - 0 Ore 18:30 Juventus Roma 0 - 0 Ore 20:45 Milan Bologna Ore 20:45 Spezia Sassuolo CLASSIFICA SERIE A Lazio 7, Inter, Roma 6 Juventus, Milan, Atalanta,, ...Ci sono nell'elenco gli ultimi arrivati Ndombele, Simeone e Raspadori. Portieri: Marfella, Meret, Sirigu. Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...