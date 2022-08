Fiorentina-Napoli, i convocati: Fabian ancora fuori. Anche Ounas out (Di sabato 27 agosto 2022) Il Napoli ha diramato l’elenco dei convocati per il match di domani con la Fiorentina. In elenco mancano Demme, infortunato, Ounas, che oggi ha dovuto fare i conti con un affaticamento muscolare alla coscia e, ancora una volta, Fabian Ruiz, per il quale si attende il trasferimento a Parigi. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Marfella, Sirigu, Meret Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone I convocati di #FiorentinaNapoli #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/EQO66a8vfj — Official SSC Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 agosto 2022) Ilha diramato l’elenco deiper il match di domani con la. In elenco mancano Demme, infortunato,, che oggi ha dovuto fare i conti con un affaticamento muscolare alla coscia e,una volta,Ruiz, per il quale si attende il trasferimento a Parigi. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Marfella, Sirigu, Meret Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone Idi ##ForzaSempre pic.twitter.com/EQO66a8vfj — Official SSC...

