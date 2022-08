Fiorentina-Napoli, i convocati di Vincenzo Italiano: c’è Barak, assente Nico Gonzalez (Di sabato 27 agosto 2022) La Fiorentina, dopo aver conquistato l’accesso alla fase a gironi della Conference League 2022/2023, si prepara ad un altro grande match contro il Napoli. In vista del terzo turno del campionato di Serie A 2022/2023, il tecNico viola Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati, tra i quali figura anche il nuovo acquisto Antonin Barak; assenti, invece, Nico Gonzalez ed Alfred Duncan. Ecco l’elenco completo dei convocati. Portieri: Cerofolini, Gollini, Terracciano; Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Quarta, Milenkovic, Nastasic, Ranieri, Terzic, Venuti; Centrocampisti: Amrabat, Barak, Benassi, Bianco, Bonaventura, Maleh, Mandragora, Saponara; Attaccanti: Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Sottil. ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) La, dopo aver conquistato l’accesso alla fase a gironi della Conference League 2022/2023, si prepara ad un altro grande match contro il. In vista del terzo turno del campionato di Serie A 2022/2023, il tecviolaha diramato la lista dei, tra i quali figura anche il nuovo acquisto Antonin; assenti, invece,ed Alfred Duncan. Ecco l’elenco completo dei. Portieri: Cerofolini, Gollini, Terracciano; Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Quarta, Milenkovic, Nastasic, Ranieri, Terzic, Venuti; Centrocampisti: Amrabat,, Benassi, Bianco, Bonaventura, Maleh, Mandragora, Saponara; Attaccanti: Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Sottil. ...

