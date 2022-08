Fiorentina-Napoli | i convocati di Spalletti per la trasferta del Franchi

sscnapoli : ?? #FiorentinaNapoli, i precedenti. ?? #ForzaNapoliSempre - DiMarzio : #SerieA I @acffiorentina, la conferenza stampa di #Italiano alla vigilia della gara contro il @sscnapoli - SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - telodogratis : Serie A: Fiorentina-Napoli, Spalletti: ‘Ndombele è pronto’ - DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, le convocazioni di #Spalletti per la #Fiorentina -

In questo momento siamo questi, vediamo cosa succede.' Probabili formazioni/ Diretta tv: certezze in mediana per Spalletti L'allenatore dei toscani ha anche commentato le voci su ...Commenta per primo Ecco la lista dei convocati di Vincenzo Italiano per la sfida contro ilCome di consueto il Napoli ha pubblicato attraverso il proprio profilo Twitter il report dell'allenamento odierno. Adam Ounas ha riportato un affaticamento alla coscia destra e ...2' di lettura 27/08/2022 - ROMA (ITALPRESS) – L’Europa bussa alle porte per le italiane: dopo i sorteggi, ecco date e orari. L’Uefa ha ufficializzato i calendari della fase a gironi della Champions Le ...