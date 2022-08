Fiorentina-Napoli, i convocati di Spalletti: assenza in attacco (Di sabato 27 agosto 2022) Il Napoli domani sfiderà la Fiorentina nella sfida valida per il terzo turno di campionato. Il fischio d’inizio è programmato alle 20:45, con le due squadre che sono chiamate a dare continuità al proprio momento di forma. In particolare, la squadra capitanata da Luciano Spalletti vuole proseguire la strisce di vittorie, dopo quelle ottenuto contro l’Hellas Verona e il Monza nelle prime due uscite ufficiali di stagioni. Il tecnico di Certaldo, in questi minuti, ha diramanto l’elenco dei convocati che in questi istanti sta partendo per il capoluogo toscano. Tra i convocati, risalta all’occhio l’assenza di Adam Ounas. Il calciatore algerino è accostato con forza alla Sampdoria, ma il mercato – almeno ufficialmente – sembrerebbe entrarci poco con l’esclusione: il calciatore, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 27 agosto 2022) Ildomani sfiderà lanella sfida valida per il terzo turno di campionato. Il fischio d’inizio è programmato alle 20:45, con le due squadre che sono chiamate a dare continuità al proprio momento di forma. In particolare, la squadra capitanata da Lucianovuole proseguire la strisce di vittorie, dopo quelle ottenuto contro l’Hellas Verona e il Monza nelle prime due uscite ufficiali di stagioni. Il tecnico di Certaldo, in questi minuti, ha diramanto l’elenco deiche in questi istanti sta partendo per il capoluogo toscano. Tra i, risalta all’occhio l’di Adam Ounas. Il calciatore algerino è accostato con forza alla Sampdoria, ma il mercato – almeno ufficialmente – sembrerebbe entrarci poco con l’esclusione: il calciatore, ...

