Fiorentina, Italiano: “Napoli big in Italia. Kvara qualità da campione, avremo due assenti” (Di sabato 27 agosto 2022) Fiorentina-Napoli. Conferenza stampa pre-partita peer Vincenzo Italiano, alla vigilia della partita in programma al Franchi contro il Napoli di Luciano Spalletti. L’allenatore di Karlsruhe debutta parlando della qualificazione in Conference League: “Siamo molto felici per quello che siamo riusciti ad ottenere. Era una missione che volevamo ed è compiuta: siamo orgogliosi di aver concluso ciò che avevamo iniziato la scorsa stagione. Abbiamo sprecato tantissime energie perché tutto ciò che abbiamo fatto finora era in funzione di questo obiettivo. Non sarà semplice contro il Napoli perché gli azzurri sono tra le squadre più forti” Il suo pensiero sul Napoli: “Da anni è una big in Italia, lo sta confermando e lo confermerà anche quest’anno perché sono ... Leggi su napolipiu (Di sabato 27 agosto 2022). Conferenza stampa pre-partita peer Vincenzo, alla vigilia della partita in programma al Franchi contro ildi Luciano Spalletti. L’allenatore di Karlsruhe debutta parlando della qualificazione in Conference League: “Siamo molto felici per quello che siamo riusciti ad ottenere. Era una missione che volevamo ed è compiuta: siamo orgogliosi di aver concluso ciò che avevamo iniziato la scorsa stagione. Abbiamo sprecato tantissime energie perché tutto ciò che abbiamo fatto finora era in funzione di questo obiettivo. Non sarà semplice contro ilperché gli azzurri sono tra le squadre più forti” Il suo pensiero sul: “Da anni è una big in, lo sta confermando e lo confermerà anche quest’anno perché sono ...

